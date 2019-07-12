Самый большой штраф за кражу газа в Запорожской области составил 770 тысяч

Ущерб от таких действия составил 9,8 млн грн, а наибольший штраф в текущем году – 772,45 тыс. грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В целом среди выявленных нарушений: 18 случаев самовольного подключения к газопроводам и 139 случаев вмешательства в работу счетчика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж бытовыми потребителями уменьшилось на 12%.

В компании напомнили, если потребитель самовольно восстанавливает газоснабжение даже после погашения задолженности "Запорожгаз" вынужден осуществить повторное прекращение газоснабжения механическим методом (отрезка), а также осуществить начисление по граничным объемам потребления, даже при наличии индивидуального счетчика газа.

"Потребителям, которые вмешиваются в работу счетчика газа для уменьшения показаний, начисляется стоимость экспертизы, монтажа и демонтажа прибора учета. Также они обязаны купить счетчик газа за собственные средства", – отметила технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

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В декабре 2018 Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика, с просроченным сроком поверки, потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. В случае отсутствия приглашенного владельца счетчика газа в указанный день на заседание комиссии, экспертизу прибора учета газа комиссия проводит без его присутствия.

В компании призывают сообщать о фактах краж газа в Запорожской области по телефону: (061) 239 94 15. Конфиденциальность гарантируется.

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