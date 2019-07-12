Спрос на евробонды "Нафтогаза" превысил предложение в 2,5 раза, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv IFR, передает БизнесЦензор.

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил $850 млн, на евробонды в евро – 1,5 млн евро.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 8 июля начал встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте для подготовки размещения 5-летних евробондов в евро, однако затем компания решила также предложить бумаги в долларах США.

Компания назначила организаторами выпуска Citigroup и Deutsche Bank.

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Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Ранее глава "Нафтогаза" отмечал, что допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю.

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках по итогам проведения серии встреч с инвесторами в США и Лондоне.

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