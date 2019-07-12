Минрегион пересмотрит требования к строительству детских площадок

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"По статистике, ежегодно сотни детей, играя на детских площадках, получают травмы различной степени тяжести. Наша задача, в частности, в новых ГСН по благоустройству, прописать обязательные современные требования, чтобы новые и реконструированные детские площадки были безопасными для здоровья и жизни детей", – пояснил Парцхаладзе.

"Действующие нормы по благоустройству устаревшие, поэтому сейчас мы работаем над созданием нового проекта ГСН, где были бы прописаны все обязательные требования безопасности, современные материалы и лучшие зарубежные практики по устройству безопасного и комфортного пространства на детских площадках", – добавил чиновник.

Заместитель министра также подчеркнул важность учитывать при проектировании новых детских площадок требования безбарьерности, чтобы современное игровое пространство было инклюзивным и доступным для каждого, в том числе – детей с инвалидностью.

"В Украине уже есть первые пилотные проекты по созданию инклюзивных парков, где дети с инвалидностью могут играть и заниматься рядом со сверстниками. И я вижу, что в будущем все парки, игровые площадки и детские зоны должны быть такими", – отметил замминистра.

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ГСН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" устанавливает требования к новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности. Это парки, рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.

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