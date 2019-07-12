Фонд гарантирования не может найти ликвидируемый банк "Союз" Дядечко

Как передает БизнесЦензор, соответствующее обращение к главе правления ПАО Андрею Бугаеву и главному бухгалтеру Елене Назарчук опубликовано на сайте Фонда гарантирования.

В документе отмечается, что согласно постановлению Верховного Суда от 4 июня уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию АО "КБ "Союз" продолжает осуществлять делегированные решениями исполнительной дирекции Фонда полномочия.

При этом с 4 июля уполномоченными Фонда на ликвидацию банка назначены Александр Волков и Богдан Смолий.

"Учитывая изложенное, прошу Вас безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней с момента данной публикации на официальном интернет сайте Фонда и официальном издании "Голос Украины", прибыть в помещение Фонда… и обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации банка, печатей и штампов, материальных и других ценностей банка АО "КБ "Союз"… и предоставить информацию о фактическом месте нахождения АО "КБ "Союз", – сказано в обращении.

"В случае неприбытия в указанный выше срок и место, уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию АО "КБ "Союз" будут предприниматься меры, предусмотренные действующим законодательством", – отмечается в документе.

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Как сообщалось, Верховный Суд Украины 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз" и на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как указывали в НБУ, таким образом. решения правления НБУ о ликвидации банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале ликвидационной процедуры остаются в силе.

Верховный суд Украины в июня 2017 году уже отменял решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Союз", направив его на рассмотрение суда первой инстанции.

Напомним, Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Союз" 15 марта 2016 года на основании систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

В апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.

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