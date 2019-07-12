Зеленский пообещал выделить средства на ремонт аэропорта Коломойского в Днепре

Об этом президент заявил в ходе поездки в Днепропетровскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, президент ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта, основная составляющая которого – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Главе государства представили три варианта реконструкции аэропорта. Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение построить полосу на новой территории, что требовало дополнительных работ по отводу земли, а следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению, новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м. Для строительства новой полосы на месте старой потребуется полтора-два года.

Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, примерная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

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Как сообщалось, в июле 2018 года Днепровский апелляционный хозяйственный суд отменил решениеХозяйственного суда Днепропетровской области от 3 марта 2017 года о передаче государству 94,5% акций аэропорта "Днепропетровск". Тогда суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества о расторжении договора купли-продажи пакета акций ПАО "Днипровиа", которое управляет аэропортом Днепра.

Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее владелец группы DCH Александр Ярославский заявлял о готовности заняться модернизацией международного аэропорта в Днепре в случае, если государство оплатит реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

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