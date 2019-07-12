Нацкомиссия установила новый тариф для "Укрэнерго"

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 12 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, с 1 августа начнет действовать тариф на передачу на уровне 312,14 грн за МВт-ч, что на 10,2% ниже тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-ч), оспариваемым в настоящее время в суде АО "Никопольский завод ферросплавов".

В новом тарифе учтены операционные расходы компании на уровне 2,73 млрд грн, из них 1,16 млрд грн – расходы, связанные с покупкой технологических потерь электрической энергии.

Расходы на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии учтены в сумме 12,28 млрд грн.

В целом расходы, принятые при расчете тарифа, составляют 16,92 млрд грн, объем передачи электрической энергии – 54,2 тыс. МВт-ч.

Кроме того, в ходе заседания регулятор одобрил к обсуждению проект постановления об установлении на второе полугоде для "Укрэнерго" тарифа на услуги по диспетчеризации на уровне 8,9 грн за МВт-ч.

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Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии, Окружной админсуд Киева приостановил постановление НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского.

"Укрэнерго" заявило, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка.

Как пояснили в НКРЭКУ, из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за электроэнергии для закупки технологических потерь в сетях.

3 июля "Укрэнерго" подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева по обеспечению иска НЗФ, однако суд ее отклонил.

Согласно предоставленным позднее разъяснениям НЭК, компания в июле выставит счета за свои услуги по двум тарифам – старому, действующему до 1 июля 2019 года, и новому, оспариваемому НЗФ. Второй будет указан в графе "рекомендовано к уплате".

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