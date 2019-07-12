"Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В Европейской бизнес ассоциации вместе с компанией Colonnade представили концепцию страхования грузов, сообщает компания.

Директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев отметил, что предложения направленные на повышение клиентоориентированности компании и улучшения бизнеса всех участников рынка.

"Одна из страховых компаний предложила концепцию страхования грузов. "Укрзализныця" открыта к дискуссиям, предложениям и замечаниям по этому вопросу", - отметил Рязанцев.

"Следующим этапом, после получения предложений и консолидированной позиции ЕВА, начнем совместный сбор статистических данных и формирования стоимости предлагаемого продукта", - отметил Рязанцев.