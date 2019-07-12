Уровень теневой экономики вернулся к показателям 2009 года, – Минэкономразвития

Об этом говорится в отчете, который подготовил Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечают авторы исследования, все методы, с использованием которых происходит оценка уровня теневой экономики, показали снижение ее уровня.

Так, метод "расходы населения - розничный товарооборот" зафиксировал снижение уровня теневой экономики на в процентных пункта – до 46% ВПП.

Электрический и монетарный методы показали снижение уровня теневой экономики на 1 п.п. – до 27% и 23% соответственно.

По методу убыточности предприятий уровень теневой экономики снизился на 4 процентных пункта – до 18% ВВП.

Как уточняют авторы исследования, в то же время усовершенствованный Минэкономразвития монетарный метод зафиксировал рост теневой экономики на 1 п.п. до 39% ВВП.

Усовершенствованный Минэкономразвития метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" также зафиксировал уменьшение теневой экономики на 1 процентный пункт – до 54% от объема официального ВВП.

Как отмечается в отчете, тенденция к уменьшению уровня теневого сектора в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, наблюдалась в большинстве секторов экономики, за исключением транспорта, почтовой и курьерской деятельности, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства.

При этом самый высокий уровень теневого сегмента сохраняется в сфере финансовой и страховой деятельности 40%.

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Как сообщалось, по подсчетам Минэкономразвития, В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше, по сравнению с показателем 2016 года, тогда как за первых три квартала 2017 года он оценивался в 33%.

В первом полугодии 2017 года уровень теневой экономики составлял 35% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше, чем в первом полугодии 2016 года.

При этом ранее в Минэкономразвития заявляли, что уровень теневой экономики в Украине в 2016 году снизился с 40% до 34% по сравнению с 2015 годом.

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