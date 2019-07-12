Минагрополитики планирует компенсировать пчеловодам стоимость импортного оборудования

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если пчеловоды зарегистрированы как семейное фермерское хозяйство или создали сельскохозяйственный обслуживающий кооператив по заготовке и переработке продукции пчеловодства, они могут пользоваться всеми направлениями государственной поддержки фермерства. Кроме того, по направлению удешевления отечественной с/х техники и оборудования в Минагропроде работают над изменениями в перечень, чтобы специально для пчеловодов дополнить его оборудованием иностранного происхождения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году министерство направило на государственную регистрацию приказ об утверждении требований к меду. Документ призван упорядочить внутренний рынок продукции пчеловодства, развивать экспортный потенциал отрасли. Для подготовки производителей меда предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года.