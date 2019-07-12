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12.07.19 13:17

Минагрополитики планирует частично компенсировать пчеловодам стоимость импортного оборудования

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено дополнить перечень аграрной техники, подлежащей частичной компенсации при покупке, оборудованием иностранного происхождения специально для пчеловодов.

Минагрополитики планирует частично компенсировать пчеловодам стоимость импортного оборудования

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если пчеловоды зарегистрированы как семейное фермерское хозяйство или создали сельскохозяйственный обслуживающий кооператив по заготовке и переработке продукции пчеловодства, они могут пользоваться всеми направлениями государственной поддержки фермерства. Кроме того, по направлению удешевления отечественной с/х техники и оборудования в Минагропроде работают над изменениями в перечень, чтобы специально для пчеловодов дополнить его оборудованием иностранного происхождения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году министерство направило на государственную регистрацию приказ об утверждении требований к меду. Документ призван упорядочить внутренний рынок продукции пчеловодства, развивать экспортный потенциал отрасли. Для подготовки производителей меда предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года.

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