Google призналась в прослушивании пользователей

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Компания это сообщила после того, как бельгийский вещатель VRT NWS рассказал, что получил доступ примерно к тысяче таких записей, которые хранит Google, и обнаружил в них конфиденциальную информацию.

По данным VRT NWS, эти записи дают прослушивать специалистам, которые работают с Google по контрактам, они анализируют различные характеристики записей и используют полученные данные для оптимизации работы поисковой системы и других сервисов. Для эксперимента журналисты дали прослушать запись самому пользователю, и он был изумлен, узнав собственный голос. Доступ к записям VRT NWS предоставил сотрудник компании-субподрядчика Google.

Google в блоге заявил, что создает технологии, которые работают с разными языками, диалектами и акцентами. Чтобы они лучше распознавали речь пользователей, компания нанимает лингвистов, которым дают для анализа небольшой массив записей переговоров с Google Assistant, не более от 0,2% от общего объема архива. Записи они получают в анонимизированном виде, и их просят не учитывать какие-либо переговоры, которые записались в фоновом режиме, помимо беседы пользователя с голосовым помощником.

Эти сотрудники обязуются сохранять конфиденциальность полученной информации. В компании только что узнали, что один из них это правило нарушил и допустил утечку записей из Нидерландов. Cоответствующие службы разберут этот случай и примут необходимые меры, заверил Google.

В Google также напомнили, что голосовой помощник записывает разговор для последующей отправки записи в базу компании, только если устройство пользователя определяет, что он начал разговор с Google Assistant, например, по словам, "Хелло, Google" или по включению голосового помощника. Запись может начаться произвольно, по ошибке, но такие случаи редки, отметила компания. Пользователи имеют возможность запретить Google хранить их аудиозаписи или выбрать опцию по автоматическому удалению всех записей раз в три или 18 месяцев.

В апреле Bloomberg сообщил, что сотрудники Amazon прослушивают записи разговоров пользователей с голосовым помощником Аlexa. В компании на это сказали, что это делается для улучшения работы системы.