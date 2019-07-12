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12.07.19 12:41

СБУ раскрыла схему хищения 3,5 миллионов на ремонте дорог в Киевской области

СБУ разоблачила схему присвоения более 3,5 млн грн из государственного бюджета при проведении ремонта дорог на территории Киевской области.

СБУ раскрыла схему хищения 3,5 миллионов на ремонте дорог в Киевской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица сельских советов вносили в документацию ложные сведения об объемах и стоимости ремонта автодорог.

Полученные в результате схемы деньги подозреваемые переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций. По результатам проверки выполненных подрядчиками работ подтверждены убытки государства на общую сумму более 3,5 млн грн.

По местам работы и жительства подозреваемых обнаружены документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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