JKX Коломойского и Хомутынника увеличила среднесуточную добычу на 16%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже в пятницу, в Украине в январе-июне-2019 добыча выросла на 48,6% к январю-июнь-2018 – до 5,188 тыс. boepd, в том числе газа – на 56,9%, до 725 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 19%, до 919 boepd.

В то же время средняя цена газа в первом полугодии 2019 года в Украине снизилась на 11,5% к аналогичному периоду 2018 года – до $247 за 1 тыс. куб. м, нефти – на 16,9%, до $59 за баррель.

Компания уточнила, что во втором квартале этого года по сравнению с первым среднесуточная добыча возросла на 4,5% – до 10,354 тыс. boepd, в том числе в Украине – на 7,1%, до 5,364 тыс. boepd. В частности, рост добычи газа в Украине составил 4,6% – до 742 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – 19,3%, до 999 boepd.

Одновременно продолжилось снижение цены газа – в среднем до $215 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $269 за 1 тыс. куб. м в первом квартале.

JKX указывает, что ее свободные денежные средства на конец июня этого года составляли $10,7 млн. Помимо этого, у компании были запасы нефти и газа на сумму около $8 млн.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

По итогам 2018 года компания получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом ранее - это была первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года. Выручка JKX увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.

Среднесуточная добыча JKX углеводородов в 2018 году выросла на 3,2% – до 8,937 тыс. boepd, в том числе в Украине – на 4,8%, до 3,677 тыс. boepd.

Как сообщал БизнесЦензор, компания Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, купила 19,92% нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

Российская Proxima Capital Group ранее владела 19,97% акций компании.

Хомутынник с Коломойским являются также совладельцами компании "Укрнафтобуриння".