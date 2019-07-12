Палата Конгресса США одобрила санкции против РФ в оборонном бюджете

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Новая поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом. Поправка предусматривает механизм снятия этих санкций. Для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а конгресс должен согласиться, что вмешательства не было.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", – говорится в заявлении администрации.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.