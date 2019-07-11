Минагрополитики утвердило переход на европейские требования к качеству меда

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета во время круглого стола, посвященного производству медовых напитков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, для подготовки производителей меда приказом предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года.

Согласно проекту приказа, документом устанавливаются требования к терминологии, маркировке, этикетированию меда и призван имплементировать в законодательство Украины Директиву 2001/110/ЕС, что положительно повлияет на улучшение экспортных позиций меда, произведенного в Украине.

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Среди прочего, документом установлено, что в меду, который маркируется словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые или любые другие добавки.

При этом, из меда запрещено изымать пыльцу и другие присущие меду составляющие, а маркировка меда должна содержать информацию о стране происхождения, в которой был собран мед.

Согласно сопроводительным материалам к документу, в соответствии с Реестром экспортных мощностей Госпродпотребслужбы, в Украине зарегистрировано 74 субъекта хозяйствования, осуществляющих экспортные операции с медом. Объем валютной выручки от экспортных операций меда с 2011 года до 2017 года увеличился в 4,8 раза – с $27,82 млн до $133,82 млн. При этом количество граждан-песчаников оценивается в около 400 тысяч.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Кто экспортирует мед из Украины

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