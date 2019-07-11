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11.07.19 19:54

SkyUp получит еще два самолета до конца года

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp до конца 2019 года пополнит свой флот еще двумя самолетами, поставка еще двух запланирована на апрель 2020 года.

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Об этом сообщил совладелец авиакомпании Александр Альба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За второй операционный год мы планируем перевезти 2,8-2,9 млн пассажиров. Кроме того, в нашем флоте будет 12 самолетов. Эти самолеты уже законтрактованы и ожидают на поставку. Один будет поставлен в октябре, один в декабре и два в апреле 2020 года", – сказал совладелец перевозчика.

Альба уточнил, что за первый операционный год SkyUp перевезла более миллиона пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании SkyUp насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

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Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба. В марте 2018 года SkyUp объявила о размещении твердого заказа на пять новых самолетов Boeing 737 MAX каталожной стоимостью $624 млн, который предусматривает также опцион на еще пять авиалайнеров этого семейства. Поставка первых самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 году. 

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС.

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