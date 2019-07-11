Рада не смогла исключить "Феофанию" из реформы медицины, – Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

"В "Феофании" и медучреждениях Академии медицинских наук с 2020 года смогут лечиться все. Сегодня депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект об исключении больницы "Феофания" и медучреждений Академии медицинских наук из принципа "деньги следуют за пациентом", – отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, поскольку законопроект №10231 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения не был принят, все медучреждения ГУД и НАМНУ с 2020 года должны перейти на модель оплаты за медицинскую услугу.

Для вхождения в медреформу медучреждения ГУД и АМНУ должны автономизоваться и заключить договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медуслуги в рамках программы медицинских гарантий.

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"С 2020 году все медицинские учреждения в Украине должны играть по единым правилам. Больше не должно существовать привилегированных медицинских систем, например, отдельных медицинских систем для депутатов и чиновников. Мы создаем единое медицинское пространство. Больницы открывают свои двери для пациента, который имеет право выбрать любой медучреждение для своего лечения. Деньги пойдут за пациентом. Так больницы получат деньги", – отметил заместитель министра Павел Ковтонюк.

Напомним, в апреле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий исключение из реформы системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямого финансирования из госбюджета.

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