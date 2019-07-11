После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго"

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы посмотрим на реальные цифры первой декады, то рост цены для промышленных потребителей гораздо выше ранее озвученных прогнозов правительства на уровне 6,8% (мы и регулятор прогнозировали на уровне 40% и 42%). Фактический рост цены для промпотребителей, присоединенных к сети "Укрэнерго", или присоединенных по первому классу напряжения к ОСР, в первой декаде июля составляет 30%. И тенденция пока что состоит в том, что эта разница будет продолжать расти, если не внести изменения", – сказал Ковальчук.

По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена без учета тарифа оператора системы распределения (ОСР, тариф в среднем по Украине составляет 378 грн за МВт-ч), а также без учета маржи поставщика электроэнергии на уровне 74 грн за МВт-ч составила около 2,08 тыс. грн за МВт-ч (без НДС), что на 30% больше июньской ОРЦ на уровне 1,62 тыс. грн за МВт-ч. Данная рассчитанная сумма является усредненной для потребителей первого и второго класса.

По мнению Ковальчука, основной причиной значительного роста является неправильная модель возложения публичных специальных обязательств как на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" по поставке электроэнергии населению, так и на "Укрэнерго" по компенсации стоимости "зеленой" энергии.

"НАЭК "Энергоатом", который в предыдущие периоды производил самую дешевую энергию, был полностью исключен из рынка двусторонних договоров для промышленных потребителей... Если бы "Энергоатом" был в рынке, а на "Укрэнерго" не были возложены обязательства компенсировать ''зеленым", рост был бы намного меньшим. Можно было бы говорить об изменении цены на несколько процентов", – сказал Ковальчук.

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Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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