Глава Norwegian Air ушел в отставку из-за проблем с самолетами Boeing

Как сообщила пресс-служба компании, исполнять обязанности гендиректора будет финансовый директор Norwegian Air Геир Карлсен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Предполагается, что председатель совета директоров компании Нильс Смедегорд будет более активно участвовать в управлении.

Бьорн Кьос остался в компании и стал советником Смедегорда.

В парке Norwegian Air 18 самолетов Boeing 737 Max, полеты которых запретили в апреле, это негативно сказалось на финансовых показателях компании. Ущерб от приостановки полетов Boeing 737 Max компания оценила в 700 млн крон.

Кьос был одним из партнеров, учредивших авиакомпанию в 1993 году. Первые три года ее существования он возглавлял ее совет директоров. С 2002 года он был ее гендиректором. За время его руководства лоукостер вырос из локальной компании, в которой работало 130 сотрудников и было четыре самолета, до глобального перевозчика с 11 тысячами сотрудников и парком из 162 самолетов.

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Как сообщалось, поставки самолетов Boeing MAX были приостановлены в марте после крушения лайнера компании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

С тех пор Boeing не сообщал о новых заказах на лайнеры MAX. Ряд аналитиков понизил свои прогнозы поставок MAX на 2019 год, и многие из них считают, что поставки не возобновятся до декабря.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 38 стран. Ее парк насчитывает более 450 самолетов.

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