Фирма окружения Труханова получила 630 миллионов на ремонт дороги на Полтавщине

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года трассу должны реконструировать на участке км 119+700 - км 124+800.

На заработную плату пойдет 6,44 млн грн или 1% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,1% – 631 тыс. грн.

Цена сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 680 млн грн.

Допущенными конкурентами победителя на обоих этапах конкурентного диалога были ООО "Дорожное строительство "Альтком" и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S. На втором этапе Onur с предложением на 9% дешевле отклонили, поскольку компания не загрузила в срок тендерное предложение и проект договора с новой ценой.

ООО "Альтис-Констракшн" и ООО "Николаевбудцентр" не допустили еще к первому этапу конкурентного диалога из-за ряда ненадлежащим образом оформленных документов.

Государственная аудиторская служба по результатам мониторинга первого этапа конкурентного диалога заявила, что заказчик должен отклонить "Ростдорстрой" из-за приказов о назначении работников другим юридическим лицам, и "Onur" из-за ошибки в дате выдачи банковской гарантии, допущенную в письме от банка "2018" вместо "2019". Однако заказчик обжаловал заключение Госаудитслужбы в Полтавский окружной административный суд.

"Киевдорстрой" вместе с ООО "Ростдорстрой" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова. Директором является Александр Ращупкин.

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Напомним, служащих "Киевавтодора" и победителей торгов "Киевдорстрой", ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", ООО "Глобус-авто", ООО "Тилльман Инжиниринг" и ООО "Основа" подозревали в выводе средств на счета фирм с признаками фиктивности. В качестве промежуточных звеньев от "Киевдорстрой" к фиктивным фирмам в деле фигурировали ООО "Ростдорстрой" и ООО "Строительная компания Эскадор".

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