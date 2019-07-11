"Интертелеком" готов сдать часть частот в обмен на лицензию на 4G

Об этом сообщил заместитель директора компании Алексей Хахлюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

По словам топ-менеджера, право "Интертелекома" на внедрение новых технологий в существующем спектре реализуется на основании статьи 40 закона "О радиочастотном ресурсе" и по цене установленной постановлением Кабмина №200 от февраля 2006 года.

"При этом "Интертелеком" сохраняет достаточный объем своего радиочастотного ресурса для обслуживания своих существующих абонентов CDMA-850", – уточнил менеджер.

Хахлюк добавил, что, по его мнению, указ президента, в котором сказано, что до 1 августа нужно освободить спектр в диапазоне 790 - 862 МГц, не касается "Интертелекома". Речь в указе идет о том, чтобы радиотехнологии, которые сейчас занимают спектр под 3G|4G, были свернуты. То есть о спецпользователях (военных) и телевидении. А CDMA EV-DO, как говорит Хахлюк, по международной классификации относится к 3G.

Как говорится в сообщении "Интертелекома", 9 июня представители компании были приглашены на встречу с заместителем руководителя Аппарата президента, посвященную проблемам ускорения развития мобильного интернета в Украине в свете последнего указа президента.

В ходе встречи президент "Интертелекома" Борис Акулов сообщил об участии компании в двухгодичной подготовительной работе по переходу на новые технологии в диапазонах 800-900 МГц. По состоянию на сегодняшний день, более 30% базовых станций сети "Интертелекома" уже способны работать в режиме четвертого поколения по технологии LTE.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом 8 июля утвердил план мероприятий для улучшения доступа к мобильному интернету путем обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений.

Согласно указу, уже к 1 августа поручено утвердить план мероприятий по высвобождению радиочастотного ресурса в диапазоне радиочастот 790-862 МГц для внедрения систем подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений.

К 1 октября должны быть установлены сроки и условия высвобождения радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 880-915 МГц, 925-960 МГц специальными пользователями.

Также к 1 октября нужно предпринять меры по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824 960 МГц для внедрения мобильной связи третьего и четвертого поколений.

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