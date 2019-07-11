"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10%

Об этом руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов сообщил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", – сообщил Фаворов и подписал соответствующее распоряжение.

Он также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Руководитель газового бизнеса НАК отметил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен.

По словам Фаворова, это позволило увеличить закупку газа для дальнейшей закачки его в подземные хранилища, где уже накоплено 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется увеличить запасы до 19-20 млрд куб. м.

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Как сообщалось, ранее в Кабмине напомнили, что НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению правительства №293, должен снизить цены на газ для нужд населения в июле до 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне (5 554 грн), исходя из цен на "Украинской энергетической бирже".

Напомним, выполняя постановление правительства, в июне НАК "Нафтогаз Украины"снизил цену газа для населения и других потребителей по ПСО на 7,3% или на 436,11 грн, по сравнению с маем, – до 5553,89 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена для населения в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

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