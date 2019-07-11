Импорт авиационного топлива упал в 2 раза после введения новых правил

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".



Падение импорта стало следствием введения контроля над оборотом авиационного топлива с 1 января 2019 года с целью борьбы со смешиванием авиатоплива с дизельным, акцизный налог на который в семь раз выше.

Как отмечает издание, новые правила импорта авиатоплива отразились на объеме морских поставок аваитоплива. Они за 6 месяцев 2019 года сократились в 5,3 раза – со 132 до 24,7 тыс. тонн. В то же время железнодорожный импорт из Литвы и Беларуси увеличился на 6% – с 83 до 88 тыс. тонн.

Производство авиационного топлива на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" за этот период выросло на 5,6% – до 109 тыс. тонн.

Таким образом, баланс рынка авиатоплива в первом полугодии сократился на 30,3% (на 96 тыс. тонн), до 222 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (318 тыс. тонн).

После введения контроля над целевым использованием авиатоплива количество компаний-импортеров сократилось с 21 за первое полугодие 2018 года до 13 за первую половину этого года.

Крупнейшими импортерами авиатоплива стали компании, которые специализируются на заправки воздушных судов – Glusco и Amic, а также импортер белорусского авиатоплива компания "БНК-Украина".

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Как сообщалось, следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы подозревает компании из обриты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн путем подмешивания авиатоплива и масел в дизель.

Напомним, с 1 января 2019 года, с целью борьбы с нецелевым использованием авиационного керосина вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердит, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерва.

Теперь, чтобы растаможить авиационный керосин по базовой ставке 21 евро за тыс. л, то есть без применения повышающего коэффициента 10, импортер обязан оформить налоговый вексель. Он выдается на сумму акцизного налога, рассчитанного исходя из поставленного им объема топлива и разницы в ставках акцизного налога 210 и 21 евро за тыс. л, то есть 189 евро за тыс. л.

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