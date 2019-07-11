Аэропорт "Борисполь" потратит 82 миллиона на новое оборудование для досмотра пассажиров

Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Госпредприятие провело четыре тендера, по каждому из которых опубликовано уведомление о намерение заключить договор с победителем торгов.

Первый тендер включает два сканера для досмотра физических лиц, которые будут закуплены у ООО "Фолгат" по цене 18 млн грн при ожидаемой цене 18,3 млн грн.

Вторые торги предусматривают закупку у ООО "Скан Системс" двух рентгено-телевизионных интроскопов за 27,74 млн грн при ожидаемой цене 27,76 млн грн.

В рамках третьего тендера аэропорт закупит четыре рентгено-телевизионных интроскопа у ООО "Скан Системс" за 14,62 млн грн при ожидаемой цене 14,64 млн грн.

Четвертая закупка будет произведена также у ООО "Скан Системс". Она предусматривает поставку восьми рентгено-телевизионных интроскопов за 21,37 млн грн при ожидаемой цене закупки 21,96 млн грн.

Таким образом, фактическая цена закупки по всем четырем тендерам после проведения ценового аукциона на снижение оказалась только на 1,2% меньше ожидаемой цены.

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В аэропорту "Борисполь" массовую закупку оборудования для контроля пояснили "плановыми мероприятиями, которые происходят ежегодно в соответствии с международными требованиями по организации авиабезопасности в аэропортах".

В компании также уточнили, что эксплуатирующееся сейчас оборудование предприятие не будет передавать в качестве материальной помощи региональным аэропортам Украины.

"После получения новых образов оборудование, которое было в наличии, будет формировать необходимый технический резерв средств обеспечения авиационной безопасности", – объяснили в "Борисполе".

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