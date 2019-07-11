Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Интеркредитбанка"

Как сообщает пресс-служба Фонда, 10 июля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Интеркредитбанк", – сказано в сообщении.

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении ПАО "Интеркредитбанк" к категории неплатежеспособных в октябре 2014 года за отмывание доходов, а в январе 2015 года решил ликвидировать этот банк.

Согласно данным НБУ, акционерами "Интеркредитбанка" являлись братья Вадим Тугай (напрямую владел 20,137% акций и опосредованно - 19,637%) и Владимир Тугай (с долей 15,181% акций), еще 19,637% акций принадлежало Валентине Доброгорской, а 30,367% — контролируемой Андреем Ефремовым "Сельскохозяйственной компании Файна".

По состоянию на 1 октября 2014 года "Интеркредитбанк" занимал 149 место среди всех украинских банков.

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