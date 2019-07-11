Темпы роста украинского рынка автогаза замедлились до 4%

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом импорт сжиженного газа в первом полугодии вырос на 8,1% – до 656,5 тыс. тонн. Внутреннее производство сократилось на 6,5% до, оценочно, 205,5 тыс. тонн.

Соответственно выросла доля импортного ресурса в балансе рынка. По итогам первого полугодия 2019 года она составила 76% против 73%, за аналогичный период прошлого года.

Рекордный месячный объем поставок автогаза на украинский рынок зафиксирован в мае на фоне угрозы сокращения поставок из Казахстана и России. Он составил 172 тыс. тонн при оценочном потреблении на уровне 150–155 тыс. тонн.

В июне же после введения ограничений, поставки сжиженного газа на украинский рынок сократились до 141 тыс. тонн, из которых импорт составил 104 тыс. тонн (против 136 тыс. тонн в мае).

Как сообщалось, в 2018 году объем украинского рынка автогаза увеличился на 8,9% (на 141 тыс. тонн) – до 1,73 млн тонн, по сравнению с 2017 годом.

При этом импорт вырос на 12,7% – с 1,17 млн до 1,32 млн тонн. Крупнейшей страной, откуда поступает автогаз на украинский рынок остается РФ, однако за год ее доля в балансе рынка сократилась с 48,5% до 40,7%.

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