Зеленский предложил распространить люстрацию на всех руководителей страны до себя

Об этом заявил Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года (Зеленский принял присягу президента 20 мая, – ред.) занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрацию также предлагается распространить на народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Напомним, Конституционный суд Украины сейчас рассматривает дало о конституционности закона "Об очистке власти", принятого Верховной Радой 16 сентября 2014 года.

Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима експрезидента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. В частности, закон применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех госчиновников, занимающих должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 и не были уволены в этот период по собственному желанию.

В 2015 году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

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