Ryanair может закрыть несколько баз из-за срыва поставок новых самолетов, – СМИ

Об этом пишет газета The Irish Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным издания, операционный директор Ryanair Питер Белью сообщил в письме пилотам компании, что Ryanair столкнулась с "серьезными трудностями" из-за задержек с поставками новых Boeing 737MAX.

В письме отмечается, что эти проблемы потребуют сокращения в размерах или закрытия баз этой зимой или следующим летом, в зависимости от начала поставок самолетов.

Ryanair должна была получить 50 лайнеров Boeing 737MAX в конце 2019 года и в начале 2020 года.

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Как сообщалось, поставки самолетов Boeing MAX были приостановлены в марте после крушения лайнера компании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

С тех пор Boeing не сообщал о новых заказах на лайнеры MAX. Ряд аналитиков понизил свои прогнозы поставок MAX на 2019 год, и многие из них считают, что поставки не возобновятся до декабря.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 38 стран. Ее парк насчитывает более 450 самолетов.

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