Долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом" достиг $3 миллиардов, – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Предвыборные шоу Медведчука и Бойко с их визитами в Москву и фейковыми "переговорами по газу" заставляют обратить внимание на следующее. "Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти $3 миллиарда. В пересчете на каждую украинскую семью – это примерно $200 долларов", – подчеркнул Витренко.

"Действия Медведчука и Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги нам не отдавать, – добавил топ-менеджер "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что украинская компания подала жалобу в Еврокомиссию на "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением (монополией) на европейском рынке.

"Если бы "Газпром" этого не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25%. И транзит газа бы через Украину сохранялся", – добавил представитель НАК.

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Как сообщалось, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком и его соратниками в здании партии "Единая Россия", на которой заявил, что власти России готовы вернуться к обсуждению создания консорциума для управления ГТС Украины при участии российских компаний.

В свою очередь соратник Медведчука Юрий Бойко, также присутствовавший на встрече с Медведевым, сообщил о возможности к началу августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа на Украину.

Как отмечает РБК, источник, близкий к "Газпром экспорту", напомнил, что у России уже был контракт на поставку газа с частной компанией "Росукрэнерго", принадлежавшей Дмитрию Фирташу и в данном случае "Газпром" может заключить контракт на поставку газа с другой частной структурой.

Напомним, российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

На минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

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