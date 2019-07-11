БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.07.19 20:57

Volkswagen окончательно прекратил производство легендарной модели автомобиля "Жук". ФОТО

На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла 10 июля с конвейера сошел последний автомобиль модели VW New Beetle ("Жук").

volkswagen

Последняя произведенная машина этой модели будет передана в музей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории", – говорится в сообщении местной "дочки" германского автопроизводителя.

VW Beetle – наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

Оригинальный Kafer был разработан в 1930-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.

С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия – New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.

Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой Volkswagen Kafer было произведено порядка 21,5 млн автомобилей, отмечает агентство dpa.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100