Евросоюз готовит санкции против Турции за бурение в водах Кипра, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего заявления, передает БизнесЦензор.

Представители стран ЕС обсудят решение в четверг в Брюсселе, а главы МИД стран блока могут одобрить его на встрече в понедельник.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции, (ЕС) принимает решение приостановить переговоры о Всеобъемлющем соглашении о воздушных перевозках и пока не проводить дальнейших встреч в рамках диалога на высоком уровне", – говорится в проекте заявления.

"Совет одобряет предложение (Европейской) комиссии о сокращении помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС на 2020 год и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции", – сказано в документе.

В заявлении также сказано, что ЕС будет готов ввести дополнительные ограничения в отношении Турции, если она продолжит бурение.

Ранее МИД Турции заявил, что страна не намерена отказываться от ведения геологоразведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

8 июля Служба внешних действий Евросоюза обнародовала заявление Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, где намерение Турции осуществить новую операцию по бурению на северо-восток от Кипра называется незаконным. А также выражается обеспокоенность дальнейшей неприемлемой эскалацией, которая нарушает суверенитет Кипра.

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