Рада ввела штрафы за парковку на местах для электромобилей (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10405 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата.

Документом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении", которые призваны законодательно защитить право водителей транспортных средств оснащенных электрическими двигателями по доступу к зарядных станций для электромобилей.

В частности, законом установлено, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилей, а также ограничение доступа к таким местам, влечет наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Законом возложена обязанность по составлению протоколов и рассмотрение дел о таких нарушениях на уполномоченных лиц органов внутренних дел (Национальной полиции).

Кроме того, правительству поручено разработать и принять изменения в государственные стандарты, предусмотрев специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, введение новых дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", а также определить требования к обустройству машиномест и паркомест для таких авто.

Также законом уточнена терминология – в законе "О дорожном движении" слова "электромобилями" заменены словами "транспортными средствами, оснащенными электрическим двигателями (одним или несколькими)" и другие.

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