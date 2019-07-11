Кабмин запустил фонд поддержки стартапов с бюджетом 400 миллионов

В презентации начала работы фонда взяли участие премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня запускаем Фонд стартапов. Это будет качественный инструмент, который имеет примеры в развитых странах. Нам нужны публичные механизмы, которые позволят поддерживать стартапы прозрачно и эффективно. Я возлагаю большие надежды на Фонд", – сказал Гройсман.

Согласно сообщению, "начальный" бюджет фонда составляет около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе.

Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.

Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.

В июле 2017 года Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.

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