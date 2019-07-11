"Укртранснафта" восстанавливает объемы транзита российской нефти в ЕС

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзит снизился на 29,6%.

При этом объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в июне 2019 вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% – до 197,7 тыс. тонн.

Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в июне 2019 составил 1,09 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем в июне 2018 года.

Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей в первом полугодии 2019 года составил 6,68 млн тонн нефти (на 9,3% меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины – 1,09 млн тонн (на 7,1% больше, чем в январе-июне 2018 года), а транзит – 5,59 млн тонн (снижение на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

"В июне "Укртранснафта" обеспечила бесперебойный транзит нефти в течение всего месяца и выполнила июньский план по транспортировке нефти", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в мае транзит нефти в страны Восточной Европы упал на 58,2% (до 443 тыс. тонн), по сравнению с маем 2018 года, из-за вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля после отказа клиентов от приема загрязненной российской нефти.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью дополнительного времени для европейских партнеров на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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