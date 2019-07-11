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11.07.19 13:00

В пригороде Москвы загорелась электростанция. ВИДЕО

В пригороде Москвы – Мытищах – начался крупный пожар на станции высокого давления на ТЭЦ-27.

москва,пожар

Как сообщает российский МЧС, пожару присвоен третий уровень сложности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников агентства, высота огненного факела достигал 50 метров.

Позднее в МЧС заявили, что открытое горение удалось ликвидировать, но в небо по-прежнему поднимаются клубы черного и серого дыма. Высота столба составляет несколько десятков метров.

Сообщается, что на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом на площади около 200 кв. м.

Есть сведения о пострадавших, их может быть от пяти до восьми человек. Из-за пожара в Мытищах было перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области.

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