В пригороде Москвы загорелась электростанция. ВИДЕО

Как сообщает российский МЧС, пожару присвоен третий уровень сложности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников агентства, высота огненного факела достигал 50 метров.

Позднее в МЧС заявили, что открытое горение удалось ликвидировать, но в небо по-прежнему поднимаются клубы черного и серого дыма. Высота столба составляет несколько десятков метров.

Сообщается, что на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом на площади около 200 кв. м.

В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ. Горит сильно, идет густой черный дым. На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС pic.twitter.com/wf2BjSsTmW — Коммерсантъ (@kommersant) 11 июля 2019 г.

Есть сведения о пострадавших, их может быть от пяти до восьми человек. Из-за пожара в Мытищах было перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области.

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