Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома" (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение набсовет принял на прошедшем в Киеве 10 июля первом заседании в обновленном составе.

Позднее в четверг эту информацию официально подтвердила пресс-служба "Укроборонпрома".

"У нас есть много задач, которые мы должны выполнить как можно быстрее. И одна из самых приоритетных из них – проведение аудита "Укроборонпрома", – цитирует Абромавичюса пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, наблюдательным советом принято решение провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий концерна за 2018-2019 годы.

Для избрания аудитора на электронной площадке Prozorro будет создана новая позиция по закупке услуг, а определение победителя тендера состоится по процедуре "открытых торгов". Возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита Абромавичюс.

"Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит "Укроборонпрома". По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев. Это позволит получить подробную информацию о реальном состоянии дел на каждом предприятии Концерна. В то же время, мы не можем провести аудит, который охватит больший период. Во-первых, если взять для анализа период с 2014 года, не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов этого аудита придется ожидать годами. Во-вторых, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает", – заявил Абромавичюс.

Глава набсовета "Укроборонпрма" добавил, что после итогов финансового аудита будет начата процедура по проведению стратегического аудита и аудита корпоративного управления – затраты на них будет предложено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год.

Абромавичюс также предложил внести в повестку дня следующего заседания Наблюдательного совета вопрос проведения forensic-аудита предприятий Концерна.

Как сообщалось, 9 июля президент Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Этим же указом президент вывел из состава набсовета "Укроборонпрома", ректора НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаила Згуровского, который были главой этого органа.

Согласно уставу "Укроборонпрома", набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух – правительство.

Еще одним членом набсовета "Укроборонпрома" является зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 годы) Энтони Тетер (Anthony Tether), введенный в него правительством в январе 2018 года. Одно место в набсовете по квоте правительства остается вакантным.

В начале июня президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

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