В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Всего к участию в конкурсе были допущены 16 претендентов.

Как сообщалось, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Госуправления делами Сергея Борзова временным исполняющим обязанности главы ведомства.

Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа".

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.

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