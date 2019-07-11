В Черниговской области проведут проверку почти 3 тысяч километров газопроводов

Как сообщает пресс-служба компании, в целом до конца года запланировано проверить 2844 км газопроводов, передает БизнесЦензор.

Главная задача бригад комплексно-приборного обследования (КПО) газопроводов – обследовать и проверить приборным методом плотность сети, а также целостность изоляции подземных стальных газопроводов.

В компании подчеркивают, что своевременное выявление и устранение порывов не только предотвращает значительные потери энергоресурса, но и обеспечивает безаварийную и бесперебойную доставку газа более 356 тысяч домохозяйств региона.

"На Черниговщине около 60% газопроводов изготовлены из стали и большая часть из них проложена под землей. Температурные колебания, влажность не жалеют газопроводов. Они разрушают изоляцию, вызывая коррозию. Чтобы не произошло утечки и возгорания газа, такие коррозионные повреждения нужно своевременно выявлять и устранять, а еще – систематически следить за правильными настройками станций катодной защиты", – пояснил технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

Для дистанционного поиска утечек метана и подземных коммуникаций используются современные приборы, такие как лазерный течеискатель RMLD и АППК 2000 МП. Обнаружив аварийный участок, специалисты заполняют рабочий лист и оповещают службу эксплуатации сетей, которая ремонтирует повреждения.

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В компании отмечают, что основной объем работ по комплексному обследованию сетей и их обслуживанию всегда проводится в межотопительный сезон. Это позволяет подготовить сеть к нагрузкам в осенне-зимний период и избежать аварийных отключений потребителей во время холодов.

Так, в течение мая-сентября специалисты группы КПО продиагностируют 1,6 тыс. км газовых сетей, что составляет 11,6% от общей протяженности газораспределительной системы Черниговщины.

Диагностические бригады работают во всех отделениях АО "Черниговгаз", а в каждом районе области есть группы электрохимической защиты газовых сетей от коррозии. В целом по области насчитывается 910 станций катодной защиты.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м природного газа. Система газоснабжения Черниговщины состоит из 13,8 тысяч км газопроводов.

Клиентами компании являются свыше 356,5 тысяч семей, около 2 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области.

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