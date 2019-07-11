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11.07.19 11:25

МИД Австрии анализирует возможность экстрадиции Фирташа в США

Вопрос выдачи США Дмитрия Фирташа сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства Австрии.

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Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД Австрии.

В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном.

Американские адвокаты Фирташа ранее заявляли, что в случае проигрыша в австрийских судах они ожидают экстрадиции своего подзащитного в США уже в начале июля.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Как следует из материалов уголовного производства, предприятие Фирташа планировало поставлять титан в США. В случае признания виновным Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.

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