БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.07.19 11:16

Украина собрала более 13 миллионов тонн зерна нового урожая

По состоянию на 10 июля украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 3,9 млн га или 40% к прогнозу и намолотили 13,1 млн тонн зерна нового урожая.

урожай

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

Из них собрано: пшеницы – 8,6 млн тонн с площади 2,5 млн га или 37% к прогнозу; ячменя – 4,1 млн тонн с площади 1,2 млн га или 49% к прогнозу; гороха - 447 тыс. тонн с площади 204 тыс. га или 71% к прогнозу; ржи - 5 тыс. тонн с площади 2 тыс. га или 2% к прогнозу.

Также собрано овса - 2 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 1% к прогнозу; озимого рапса собрано 1,4 млн тонн с площади 649 тыс. га или 50% к прогнозу при урожайности 21,6 ц/га.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100