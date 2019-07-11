"Укрпошта" вновь обещает прекратить доставку пенсий из-за низкого тарифа

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в открытом письме генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского к премьеру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенко и главе правления Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

"У "Укрпошты", как и у страны, сегодня есть выбор - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков или исчезнуть, внровь в совковый "собес". Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения, и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее второго по размеру работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю Вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года "Укрпошта" не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в открытом письме.

Руководитель "Укрпошты" также заявил, что у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

"Первый - принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость", - предлагают в "Укрпоште".

По словам Смелянского, в течение трех последних лет "Укрпошта" активно обновляла свои активы и достигла договоренностей с международными и частными финансовыми институтами, которые готовы инвестировать в развитие компании. Но это невозможно без пересмотра тарифа на доставку пенсии, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.

"Это должно быть на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не с регулируемым тарифом или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, вынуждая, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одном банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км. Тогда речь шла о 200 тыс. чел., сейчас - уже о миллионах наименее защищенных граждан", - подчеркивает Смелянский.

Он напомнил, что ровно год назад, после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов, а также после личного вмешательства пятого президента Украины Петра Порошенко, "Укрпочта" получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности тарифа. Но по эти средства покрыли расходы лишь на полгода.

"Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - подчеркнул Смелянский.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года "Укрпочта" во всех областях Украины успешно провела переговоры и подписала соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

"Укрпочта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.