Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины до 3,2%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такой обновленный по итогам полугодия макропрогноз обнародовала одна из ведущих в Украине инвесткомпаний Dragon Capital, ранее оценивавшая рост отечественной экономики в этом году в 2,5%.

Согласно ему, внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.

И хотя во втором полугодии года в Dragon Capital ожидают ухудшения условий торговли, в годовом исчислении обновленные прогнозы все же лучше, чем были.

Оценка увеличения реального ВВП в 2020 году осталась прежней – 2,8%, так как позитивное влияние более высокого спроса будет нивелировано сокращением транзита российского газа, отмечается в документе. Если полгода назад аналитики Dragon Capital ожидали падения транзита на 20%, то теперь – на 50%.

Авторы отчета напоминают: 1 января 2020 года завершается действие 10-летнего транзитного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний усиленно продвигает альтернативные украинскому транзиту проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита пока безрезультатны.

Аналитики указывают, что пересмотрели свой прогноз на ожиданиях, что Украина подпишет новую программу расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) в четвертом квартале 2019 года на $6-8 млрд после формирования нового правительства по итогам парламентских выборов 21 июля.

"Хотя нынешнее правительство успешно справляется с растущими выплатами по внешнему долгу, мы по-прежнему считаем, что потребность в фискальном финансировании будет оставаться высокой в предстоящем году, поддерживая необходимость Украины иметь рабочую программу с МВФ", – отмечают эксперты.

В долларовом выражении прогноз номинального ВВП на текущий год улучшен со $143 млрд до $150 млрд, на 2020 год – со $148 млрд до $161 млрд.

С учетом неожиданно сильной динамики января-мая-2019 аналитики Dragon Capital также существенно улучшили прогноз дефицита текущего счета – на 1 процентный пункт (п.п.), до 2,7% ВВП ($4 млрд), объясняя это более медленной репатриацией дивидендов и таким улучшением условий торговли, которое компенсируют увеличение потребительского и инвестиционного импорта.

Согласно обновленному макропрогнозу, дефицит текущего счета в 2020 году увеличится до 3,2% ВВП ($5,1 млрд) из-за менее выгодных условий торговли и сокращения транзита газа, что, однако, заметно лучше предыдущей оценки в 3,9%.

Что касается курса гривни, то эксперты инвесткомпании указывают на отсутствие связанных с фундаментальными факторами рисков. По их оценкам, курс все в большей степени будет зависеть от настроений. В частности, они отметили резкий рост притока нерезидентов (+$1,8 млрд) в первой половине 2019 года. Аналитики Dragon Capital считают, что дальнейший приток иностранных инвесторов будет поддерживать гривню во второй половине 2019 года, снижая влияние фактора сезонности.

В обновленном прогнозе курс гривни на конец 2019 года улучшен до 27,5 грн/$1 с 29,7 грн/$1 (+0,7 п.п. в годовом исчислении), а на конец 2020 года – 28,5 грн/$1 с 31 грн/$1. Его ожидаемое ослабление в следующем году в Dragon Capital объясняют, прежде всего, снижением доходов от транзита газа и меньшим притока иностранных инвестиций в гривневые госбумаги.

Что касается инфляции, то ее прогноз на этот год ухудшен с 7,3% до 7,8% против 6,3%, пока ожидаемых Нацбанком. Однако в 2020 году, как ожидают в Dragon Capital, инфляция снизится до 6%, что лучше предыдущего прогноза компании в 6,2%.

Аналитики полагают, что Нацбанк возобновит политику смягчения и понизит учетную ставку на 150 б.п. в этом году и на 500 б.п. в 2020 году – суммарно до 11,0% годовых.

Главным риском для прогноза в Dragon Capital считают отсутствие или более длительную задержку программы МВФ, с другой стороны, указывая на дополнительный потенциал роста в случае возможного ускорения структурных реформ.

По мнению аналитиков компании, отношения с Россией все еще остаются важным фактором влияния на макроситуацию в Украине, как и зависимость страны от мировых цен на сырьевые товары и ситуации на глобальном кредитном рынке.