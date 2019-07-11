Госрезерв добился взыскания 8 миллионов с "ДТЭК Захидэнерго"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госрезерва сообщает БизнесЦензор.

Такое решение принято судами двух инстанций в пользу Госрезерва.

Хозяйственный суд города Киева принял решение об удовлетворении исковых требований Госрезерва к "ДТЭК Западэнерго" по возврату материальных ценностей в госрезерв и взыскания почти 8 млн грн штрафа.

Под материальными ценностями Госрезерва подразумевается 2194,901 тонн мазута М-100, недостаток которого было обнаружено в 2005 году.

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал Госрезерв по делу против "ДТЭК Западэнерго", отклонив апелляционную жалобу, а решение хозяйственного суда Киева об удовлетворении исковых требований Госрезерва оставил в силе.

До покупки группой "ДТЭК" в 2012 году в ходе приватизации 45,1% акций энергогенерирующей компании "Захидэнерго" ее контрольный пакет принадлежал государству.