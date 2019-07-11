Импорт занял 88% рынка автозапчастей в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства Pro Consulting сообщает БизнесЦензор.

"Объясняется такая структура тем, что ко многим старым машинам, особенно советским, запчасти уже не производятся, и владельцы приобретают их на авторазборках. Среди новых комплектующих, импорт в Украину в 7 раз превышает объем местного производства", - сообщает агенство.

Конкуренция на рынке автозапчастей Украины довольно высокая. Их поставками в страну занимаются более 1,6 тыс. компаний, крупнейшими их которых являются ООО "Элит-Украина" и ЧП фирма "Юникс Трейд Ко".

Средний возраст легковых автомобилей, пребывающих в пользовании украинцев, составляет 20 лет, около половины из них – это машины советского, российского и украинского производства.

В последние годы активизировался завоз подержанных авто импортного производства, средний возраст которых до 10 лет.