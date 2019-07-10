Медведев напомнил о планах России взять под контроль украинскую ГТС

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил во время встречи с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком и его соратниками в здании партии "Единая Россия", передает БизнесЦензор со ссылкой на стенограмму, опубликованную на сайте российского правительства.

"Здесь есть несколько вариантов. Один из них – может быть, самый простой, – сохранить действие контрактов, которые существуют, на некоторое время, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, и во время беседы с вами это звучало, – это вариант консорциума", – заявил Медведев.

По мнению российского премьера, вариант создания консорциума "был сверхполитизирован в определенный период".

Но сейчас в силу понятных причин и существования иных каналов поставки (я имею в виду и "Турецкий поток", и "Северный поток") эта политизация ушла в прошлое. Тогда надо просто спокойным взглядом посмотреть на то, что здесь может происходить", – заявил Медведев.

В свою очередь соратник Медведчука Юрий Бойко, также присутствовавший на встрече с Медведевым, сообщил о возможности к началу августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа на Украину.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между потребителями Украины и "Газпромом", – сказал Бойко.

Как отмечает РБК, источник, близкий к "Газпром экспорту", напомнил, что у России уже был контракт на поставку газа с частной компанией "Росукрэнерго", принадлежавшей Дмитрию Фирташу и в данном случае "Газпром" может заключить контракт на поставку газа с другой частной структурой.

Напомним, идея о создании консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины с участием России обсуждается давно. Изначально идея подразумевала участие в консорциуме трех сторон – Украины, России и ЕС.

В марте этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания готова участвовать в создании двустороннего газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение поступит от Киева.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп. По словам главы государства, его встреча с Трампом может состояться до конца лета.

По данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В то же время глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Газовые контракты на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" действуют до конца 2019 года. В прошлом месяце глава "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Киев подготовил "Газпрому" альтернативный вариант контракта на транзит. Речь, по его словам, идет о запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с "Газпромом" не на транзит, а на своп газа.

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