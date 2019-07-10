Суд начал банкротство Енакиевского металлургического завода Ахметова

Об этом свидетельствует постановление суда от 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Признать денежные требования ДП "Модификатор" в сумме 8,7 млн грн и 19 210 грн судебного сбора. Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Ввести процедуру распоряжения имуществом Енакиевского металлургического завода до 24 октября 2019 года", – сказано в решении суда.

Распорядителем имущества суд назначил арбитражного управляющего Игоря Шульгу.

Согласно реестру юридических лиц, ДП "Модификатор" (Запорожье) с сентября 2018 года находится на стадии ликвидации. Ликвидатором числится юрист Сергей Лященко. Компания специализируется на производстве проволоки.

Енакивский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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Группа "Метинвест" 15 марта 2017 года заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и его макеевским филиалом.

После этого пророссийские боевики захватили завод, передав его затем в управление ЗАО "Внешторгсервис" беглого олигарха Сергея Курченко.

По информации Министерства временно оккупированных территорий (МинВОТ), завод до февраля 2019 года закрыл большинство своих цехов, почти прекратив свою деятельность.

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