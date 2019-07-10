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10.07.19 20:33

Владелец украинского банка стал собственником московского ЦСКА (обновлено)

Российский бизнесмен и владелец украинского "Первого инвестиционного банка" Евгений Гинер стал вместо своего сына конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет московским футбольным клубом ЦСКА.

Владелец украинского банка стал собственником московского ЦСКА (обновлено)

Об этом свидетельствуют документы Bluecastle в британском корпоративном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Сын Евгения Гинера Вадим числился как "лицо, обладающее существенным контролем" над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75% акций и голосующих прав в Bluecastle. 

Теперь президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом, говорится в документе материнской компании футбольного ЦСКА, размещенном в британском корпоративном реестре. 

Напомним, 59-летний Евгений Гинер является президентом ПФК "ЦСКА". Его сын Вадим Гинер в разные годы фигурировал в качестве директора люксембургских компаний Gapy International Holding, Sensei International, Financiere Alcon, Financiere Egine, Karvis International. В частности, в компании Karvis по состоянию на 2009 год директорами также были Гинер-старший и некая Марина Ярославская.

По данным Нацбанка Украины, гражданка Германии Ярославская являлась акционером латвийской VS Energy Latvia – управляющей компании электроэнергетической группы VS Energy с активами в Украине.

VS Energy давно связывают с Евгением Гинером. В 2014 году он заявлял, что с началом агрессии РФ против Украины "жить стало тяжелее", поскольку большинство активов бизнесмена находилось в Украине.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК "ЦСКА", 100% компании "АВО-Капитал", 60,1% спортивно-тренировочной базы "Октябрь" и 50% детско-юношеской спортивной школы ЦСКА. Более 76% акций футбольного клуба ЦСКА находятся в залоге у ВЭБ.РФ.

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