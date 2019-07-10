Фонд отменил продажу активов "Дельта Банка" фирме Веревского с дисконтом 96%

Решение об отмене результатов аукциона принято на основании решения правления НБУ от 8 июля, которым отменено согласие Нацбанка на проведение торгов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию АО "Дельта Банк" обеспечит возврат победителю электронных торгов (ООО "ФК "Скай") уплаченных им средств и в 5-дневный срок", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) 8 июля отменил свое решение от 9 апреля о согласовании реализации пула активов, переданных АО "Дельта Банк" в залог Национальному банку Украины.

7 июня по итогам торгов указанный пул активов приобрело ООО "Финансовая компания "Скай" по цене 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн.

Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт.), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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