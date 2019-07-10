Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне

Об этом президент сообщил во время посещения Чернобыля в среду, 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Указ станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", – заявил Зеленский.

Согласно сообщению, документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например для видеосъемки.

Документом предусмотрено, что благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Также Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам", – сказал Зеленский.

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В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае наличия оснований для отказа в визите человек должен узнавать об этом накануне, а не на КПП.

"К сожалению, до сих пор зона отчуждения является еще и символом коррупции в Украине. Это – взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома и использования природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов", – призвал Зеленский.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

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