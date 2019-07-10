Кабмин разблокировал кредит ЕИБ для аграриев на 400 миллионов евро

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Общая стоимость проекта составляет 800 млн евро. Проект предусматривает финансирование со стороны ЕИБ в размере 400 млн евро и софинансирование согласованных проектов из других источников (кредиты банков-участников или собственные средства предприятий.

В рамках проекта планируется предоставление долгосрочного финансирования по следующим направлениям:

первичное производство зерновых и масличных культур;

развитие, модернизация и сертификация мощностей для сушки, очистки, сортировки, тестирования и хранения зерновых и масличных культур;

реконструкция производственных мощностей аквакультуры и рыбного хозяйства;

оборудование и инфраструктура для рыбопереработки и консервирования;

исследовательские станции, испытательные лаборатории, оборудование для исследований и профессионального обучения, службы распространения сельскохозяйственных знаний и сертификации, системы контроля и мониторинга рыбного хозяйства.

Согласно условиям проекта, средства будут предоставлены малым и средним предприятиям аграрной отрасли Украины – до 70% от общего объема финансирования, а 30% будут инвестированы в инфраструктуру операторов государственного сектора: исследовательские станции, испытательные лаборатории, оборудование для исследований и профессионального обучения. Кредиты будут предоставляться сроком до 10 лет.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение (проект "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина") между Украиной и Европейским инвестиционным банком еще 20 сентября 2016 года.

Заемщиком кредитных ресурсов будет выступать Украина в лице Минфина во взаимодействии с АО "Укрэксимбанк", который предоставит финансовые ресурсы коммерческим банкам. Избранные банки, в свою очередь, будут осуществлять отбор проектов, их финансирование и мониторинг практической реализации этих проектов.

Срок предоставления кредитов – до 12 лет с 4-летним льготным периодом. Проект изначально планировалось реализовать в период с 2016 до 2020 года.

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